A San Vito parchi, rotonde e ciclabili in cambio di villette e supermercato

Nuove villette, sia indipendenti che plurifamiliari, e anche un supermercato da 1.500 metri quadrati. In cambio, i privati che realizzeranno la nuova area residenziale a San Vito porteranno in dote alla frazione opere pubbliche per un valore di oltre 3,5 milioni tra rotatorie, ciclabili, parchi e un’area di 23mila metri destinata all’edilizia sociale. Sono i numeri del piano urbanistico di San Vito che la giunta di Santarcangelo ha approvato nei giorni scorsi. Il progetto interesserà l’area tra le vie Vecchia Emilia, Don Luigi Sturzo, Francesco Brici. Come detto, parte dell’area sarà ceduta all’amministrazione per l’edilizia residenziale pubblica. Oltre a una rotatoria interna alla nuova lottizzazione e una di collegamento con la via Vecchia Emilia, nell’accordo col Comune è prevista anche la realizzazione della rete fognaria, di un parcheggio da 115 posti e di una rete di piste ciclabili interne, nonché il prolungamento di via Don Luigi Sturzo.

"Tra le opere pubbliche previste – sottolinea l’assessore all’urbanistica Filippo Sacchetti – ce n’è una molto attesa dai residenti di San Vito: l’ampliamento, di 7mila metri quadrati, del parco di via Brici, che verrà attrezzato con percorso vita e giochi. La pista ciclabile esistente invece sarà rifatta nel 2024 dalla Snam". Sempre a San Vito "partirà presto il cantiere della nuova ciclabile che collegherà la frazione al centro". I lavori (che sono a carico di privati) "cominceranno in autunno".