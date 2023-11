A Sant’Agata Feltria l’ufficio postale ‘trasloca’ in un camper

L’ufficio postale a Sant’Agata Feltria mette le ruote. Per continuare a ‘trasportare’ servizi per un intero comune. Sono iniziati da pochi giorni i lavori di ristrutturazione e riammodernamento dell’ufficio di Poste Italiane all’ombra di Rocca Fregoso e contestualmente è apparsa in paese una curiosità. L’intervento ufficialmente dovrebbe terminare l’8 gennaio 2024. Le soluzioni per mantenere il servizio erano due: invitare l’utenza all’ufficio di Perticara, o abbracciare Poste Mobile. Si, l’ufficio è un camper, posizionato davanti all’immobile storico. "I dipendenti non hanno problemi, riescono a lavorare tranquillamente – assicurano dall’ufficio – Qualche disagio in più patiscono gli utenti a causa degli spazi più esigui". Ma tutti i servizi e gli orari sono comunque garantiti. Il camper è dotato di casseforti e sistemi di allarme. Nonostante i disagi, secondo gli addetti l’utenza in questi primi giorni di Poste Mobile si è addirittura assistito ad un aumento dell’utenza, "forse un po’ per curiosità".