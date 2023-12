"A Sant’Agata gabbie illegali per catturare cinghiali"

Mezza dozzina di gabbie trappola, realizzate in maniera grossolana, per catturare i cinghiali tramite l’ausilio di esche posizionate in un terreno a Sant’Agata Feltria. Di più: le gabbie, di grandi dimensioni, sono collegate ad alcune telecamere e il proprietario del terreno, con un altoparlante, avrebbe intimato ai passanti di allontanarsi dalle gabbie stesse.

È quanto segnala l’associazione Caccia, sviluppo e territorio, in un esposto che ha inviato alla Procura di Rimini nei giorni scorsi. L’esposto è dettagliato e corredato da alcune fotografie che documentano le "trappole di dimensioni spropositate, prive di omologazione e collaudo", come si legge in alcuni cartelli affissi sulle gabbie stesse. "Questo metodo non consente la selezione di cattura dei cinghiali – attacca l’associazione – poiché le gabbie rischiano di intrappolare in questo modo anche cervi, daini, caprioli, tassi ed istrici", con il pericolo che gli animali vengano feriti o addirittura uccisi. Le trappole, stima l’associazione, avrebbero permesso finora di catturare circa una ventina di cinghiali. In attesa di indagini, l’associazione lancia l’allarme sulle possibili conseguenze: "A Sant’Agata c’è una densità di cinghiali modesta ma una consolidata presenza di lupi. La cattura programmata dei cinghiali costringerebbe i lupi a predare animali domestici o degli allevamenti".

Andrea G. Cammarata