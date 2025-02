A Santarcangelo 3 nuovi autovelox per frenare chi corre troppo

Nuovi interventi per potenziare la sicurezza stradale a Santarcangelo. Tra le misure, spicca l’installazione di altri 3 VeloCity in strade scelte sulla base delle criticità riscontrate e segnalate dai cittadini. Uno dei nuovi dispositivi sarà collocato nel tratto di via Scalone compreso tra i civici 749 e 874; uno a Sant’Agata, all’altezza del civico 1.800 di via San Bartolo, uno altro infine a Sant’Ermete, al civico 130 di via Vallechiara. Si aggiungono a quelli già installati in questi anni.

I nuovi dispositivi VeloCity servono per il rilevamento della velocità e sono compatibili con il dispositivo Trucam, già in dotazione alla polizia locale di Santarncagelo. Quest’ultimo è uno strumento tecnologico di ultima generazione, che offre precisione molto maggiore rispetto ai vecchi apparecchi per rilevare la velocità. Con l’introduzione di questi nuovi box, il controllo della velocità su strada sarà molto più capillare e accurato, consentendo una sorveglianza e un monitoraggio più efficaci, in particolare nelle zone in cui i residenti hanno segnalato problematiche legate alla velocità e alla sicurezza stradale.

Sicurezza e non solo. La giunta di Santarcangelo ha di recente approvato il progetto di riqualificazione dell’area di sosta in via Eduardo Sancisi, nell’ambito di un lotto di interventi per la manutenzione straordinaria e la riorganizzazione di 5 parcheggi pubblici tra il capoluogo e le frazioni. Il parcheggio di circa 700 metri quadrati in via Eduardo Sancisi, compreso tra le vie Ancona e Urbino, sarà oggetto di un intervento di riqualificazione che prevede, tra l’altro, la realizzazione di un’aiuola e la messa a dimora di tre alberi, per rendere l’area più verde e accogliente. Il progetto include anche la creazione di nuovi marciapiedi per colmare le porzioni mancanti e l’abbattimento delle barriere architettoniche su quelli già esistenti, al fine di migliorare l’accessibilità.