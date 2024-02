"A Santarcangelo stanziati 700mila euro per gli studenti disabili"

Oltre 700mila euro stanziati dal Comune di Santarcangelo per il sostegno agli alunni disabili. Soldi destinati all’assistenza educativa, rivolta a 104 alunni, e al trasporto scolastico per altri 11. "Interventi che l’anno scorso sono stati garantiti a tutti gli alunni disabili residenti a Santarcangelo, compresi quelli che frequentano scuole fuori comune e provincia", dicono la sindaca Alice Parma e l’assessore Angela Garattoni. Per l’anno in corso "sono già stati stanziati oltre 700mila euro. Fondi che potranno essere ulteriormente aumentati".