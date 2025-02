A Santarcangelo stanziati tre milioni per 800 persone

Oltre 2,8milioni di euro sono stati investiti nel 2024 a Santarcangelo per i servizi sociali. Oltre 800 persone hanno ricevuto sostegno dal Comune. "Il rendiconto sui servizi sociali ha un significato che va oltre al bilancio economico _ dichiara l’assessore Borghesi _ Nel 2024 abbiamo dato continuità a servizi necessari ma abbiamo anche attuato progetti nuovi, sempre più orientati alla ricerca d’integrazione con la comunità e al potenziamento della rete territoriale". Tra i progetti più interessanti, quelli per garantire l’autonomia delle persone con disabilità: l’impiego nei centri occupazionali di 15 persone, tirocini formativi e il trasporto per centri diurni. Ma il Comune ha supportato anche 32 persone disabili ospitate in strutture residenziali e disposto assegni di cura a una ventina di famiglie bisognose. "Tra i progetti innovativi _ continua Borghesi _ diversi hanno preso il via nel 2024: la ‘Casa di Michela’ per l’autonomia di 4 donne con disabilità e la ‘Casa di Ebere e Romanus’, bene confiscato, che accoglie 4 ragazzi in uscita da altre strutture. E poi abbiamo l’housing first dedicato a persone senza fissa dimora, che sarà ampliato con la ristrutturazione dell’ex casello ferroviario di via Celletta dell’Olio". Per le famiglie più in difficoltà l’amministrazione è riuscita a predisporre assistenza educativa domiciliare, centri estivi e la tutela di minori in strutture dedicate. Fondamentale anche lo psicologo di comunità. Per le persone più fragili pagati affitti, bollette, assistenza domiciliare a 137 anziani.