A Santarcangelo straripato il fiume Uso Paura a Sant’Ermete

Decine di strade chiuse anche a Santarcangelo. A causa degli allagamenti circolazione interrotta nelle vie Casale Sant’Ermete, Le Fratte, Santa Maria, Rastellino, Gualdo. Preoccupano la situazione anche delle vie Santarcangiolese e Trasversale Marecchia. Chiusi i ponti di San Vito e di via Andrea Costa a causa delle condizioni del fiume Uso, che è esondato in diverse zone. Anche in via Palazzina, dove alcune famiglie hanno lasciato le loro case. "Siamo disperati", dice Umberto Paro, la cui abitazione era stata devastata dall’alluvione del 2015. Forti disagi anche a Sant’Ermete, per l’esondazione del Mavone. Tutti liberi invece i sottopassi, tranne quello pedonale del cimitero.