A scuola arriva il kit anti-spreco

Una lezione speciale ieri mattina per gli alunni e le alunne della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo statale di Cattolica. Ai cittadini in erba, gli assessori alla Sostenibilità ed ambiente Alessandro Uguccioni e alle Politiche educative Federico Vaccarini hanno consegnato più di 900 kit-antispreco alimentare, ovvero delle ‘student box’ lavabili e riutilizzabili per riportare a casa frutta o pane avanzati della mensa o, viceversa, per portare in classe merende home-made prive del dannoso packaging monouso. Un prezioso strumento che rientra nell’ambito di un progetto più ampio di ‘cittadinanza attiva’, finalizzato a rendere autonomi e consapevoli sul fronte delle tematiche ambientali i più piccoli, e illustrato nei dettagli da speciali ’docenti’ come Franco Bergogno, divulgatore scientifico esperto di ecologia, scrittore e guida ambientale, Germano Gemini, co-fondatore Switch on Lab e Manuela Fabbri, presidente associazione Aps Basta Plastica in Mare Network. Il ’kit-antispreco’ è la nuova azione concreta messa in campo dall’amministrazione comunale, capofila del progetto, che mira a promuovere la progressiva eliminazione degli sprechi alimentari e a ridurre i rifiuti a partire dalle scuole.