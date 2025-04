"A scuola con i secchi per le infiltrazioni"

"Scale interne chiuse per le continue infiltrazioni. Siamo costretti a utilizzare le scale di emergenza". A non poterne più delle condizioni della succursale in cui fanno lezione gli studenti del liceo artistico Volta-Fellini, sono gli stessi ragazzi e ragazze che definiscono la situazione "vergognosa". "Anche il quadro elettrico si è bagnato ed è estremamente pericoloso continuare a venire a scuola in queste condizioni" ribattono gli studenti. Nei giorni precedenti la situazione è peggiorata. Le precipitazioni continue hanno avuto come effetto un aumento delle infiltrazioni all’interno dell’edificio.

"La mattina quando piove ci sono quattro dita di acqua a terra, e le collaboratrici scolastiche devono continuamente raccogliere l’acqua". Le immagini dei tanti secchi piazzati a terra e delle chiazze umide nei muri sono emblematiche. Non è un problema comparso nelle ultime settimane. I disagi per studenti, insegnanti e collaboratori sono una costante da tempo ed hanno origine nel fallimento dell’impresa che stava realizzando i lavori sull’edificio, incluso l’adeguamento sismico. Si tratta dell’impresa che aveva vinto l’appalto della Provincia, ente che ha la proprietà e responsabilità sugli edifici delle scuole superiori. Assieme alla succursale del liceo e di alcune classi del Savioli, la stessa impresa avrebbe dovuto costruire la succursale dell’istituto Alberti a Rimini e il nuovo edificio a fianco del Valturio.

"Il fallimento della ditta – spiega Giuliano Zamagni, delegato all’edilizia scolastica per la Provincia – ha comportato evidenti disagi. Per il liceo volta-Fellini lo stop ai lavori è arrivato quando non era ancora stata completata la nuova copertura dell’edificio, e questo ha provocato importanti infiltrazioni. Gli uffici della Provincia hanno dovuto risolvere il contratto con l’azienda in fallimento e in questo sottolineo la collaborazione positiva con il liquidatore. Una volta chiuso il contratto e riprese le aree sono state fatte le procedure per poter riassegnare i lavori a un’altra impresa e ripartire con il cantiere. Gli uffici hanno accorciato i tempi quanto più possibile".

I lavori, sottolinea Zamagni, sono ripresi, "anche se non completati. Ho incontrato anche i ragazzi e le ragazze per spiegargli la situazione. Capisco tuttavia le loro rimostranze soprattutto dopo le piogge dell’ultimo periodo". Anche i problemi elettrici sono noti alla Provincia. "Stiamo affrontando anche quelli. Sono in contatto con il dirigente scolastico per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. Non appena completati gli interventi alla copertura i disagi saranno eliminati".

Andrea Oliva