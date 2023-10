A scuola di benessere interiore

Bellaria Igea Marina, sabato e domenica, diventerà la capitale del benessere interiore e dell’autostima. Al Palacongressi si terrà l’evento Meriti di essere felice real con Alessandro Da Col e Alessandro Pancia, affermati mindset coach e autori di bestseller.

"Volevamo interfacciarci dal vivo con le persone che ci seguono sui social, e con chi ci dà fiducia per la prima volta – dichiarano Da Col e Pancia – spiegando come poter attuare con successo le operazioni di sblocco interiore. Molte persone non vivono la vita che desiderano perché non riescono a superare ostacoli economici, affettivi, relazionali e professionali. Le persone non riescono a prendere il controllo della propria vita perché percepiscono che la vita stessa per loro è sempre fuori controllo". Tra gli ospiti, l’influencer Giulia Costa.