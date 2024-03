A scuola di legalità con il pm Daniele Paci

Tutti a scuola di legalità. Per una settimana, gli alunni della scuola media "Emilio Filippini" di Cattolica hanno avuto la possibilità di prendere parte a lezioni davvero uniche. A salire in cattedra, insieme con i loro docenti, sono stati ufficiali e agenti dei vari corpi delle forze dell’ordine. Speciali insegnanti in divisa come gli agenti della polizia locale, i carabinieri della Tenenza di Cattolica, la Guardia di Finanza con l’unità cinofila e infine un esponente della magistratura riminese, il noto sostituto procuratore Daniele Paci. Ma di legalità si continuerà a parlare anche nel mese di marzo nel quale sono previsti altri incontri che vedranno il coinvolgimento degli alunni della scuola primaria per l’educazione stradale.

"È stata una settimana educativa che ha offerto un’opportunità di crescita e di riflessione a scuola e a casa, in famiglia – commenta l’assessora agli affari legali Claudia Gabellini – Sono stati incontri molto importanti e ho notato grande interesse da parte degli insegnanti e soprattutto dei ragazzi. Anche grazie alla sensibilità delle docenti che hanno accolto le proposte, gli alunni hanno potuto capire, direttamente dalle voci di chi lavora ogni giorno in prima linea, cosa significa impegnarsi in concreto per realizzare il principio di legalità. Continueremo a mettere in campo iniziative e incontri nelle scuole perché alla legalità si deve essere educati sin da piccoli".

La polizia locale ha portato in classe i concetti base dell’educazione stradale, illustrando le norme a cui devono attenersi pedoni, ciclisti, passeggeri-trasportati. Ha spiegato l’importanza della segnaletica stradale e il codice di comportamento quando si è alla guida di ogni mezzo, dal monopattino al ciclomotore e all’auto.