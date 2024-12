A scuola di makeup con la creator da milioni di follower

Per gli appassionati di makeup, appuntamento questo pomeriggio alle 15 in viale Paolo Guidi con Arienne. La celebre beauty creator con oltre 1,2 milioni di follower sui social, incontrerà i fan per condividere la sua passione per il mondo del trucco. La creator è conosciuta per i suoi tutorial innovativi, recensioni di prodotti e la capacità di coinvolgere la community con contenuti sempre originali e di tendenza. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per i suoi ammiratori di conoscerla di persona, scattare foto insieme e ricevere consigli beauty personalizzati. L’atmosfera natalizia del centro città farà da cornice perfetta a questo imperdibile incontro per i fan del maquillage, rendendo la giornata ancora più speciale e memorabile.