Rimini: a scuola in Porsche con il figlio, ma chiede la "tariffa ridotta"

C’era chi chiedeva il contributo per abbassare la retta del figlio al nido, ma quando si presentava all’uscita della scuola per prelevare il figlio parcheggiava comodamente il Porsche Cayenne.

E’ uno degli esempi del passato citato dall’amministrazione comunale nel lanciare la campagna di intensificazione dei controlli nell’ambito sociale. "E’ un lavoro indispensabile da parte degli uffici del Comune a garanzia della giustizia sociale e collettività" premette l’assessore Kristian Gianfreda. Le verifiche mirano a scoprire eventuali incongruenze e anomalie nell’accesso ai sostegni per le categorie fragili.

Il caso del Cayenne, ribadiscono dal municipio, “è solo un esempio per rendere l’idea dell’evidente contraddizione che a volte si riscontra tra il reddito di alcune famiglie e le loro richieste di accesso ad agevolazioni sui servizi.

Non è la prima volta che gli uffici del Comune partono con verifiche su larga scala. Innanzitutto i controlli sono effettuati anche in fase preventiva all’erogazione del contributo, questo attraverso la obbligatoria presentazione dell’Isee e della documentazione richiesta che deve rispondere a tutte le specifiche voci. I controlli proseguono dopo l’erogazione del contributo.

Nel corso del 2022, ad esempio, le verifiche sulla conformità della documentazione relative alle domande per i bandi sono state 2.285, mentre quelle su contributi economici una tantum o continuativi, sono stati 914. “È stato registrato che, tendenzialmente, un 5% delle persone non possiede i requisiti reddituali per accedere al contributo richiesto e pertanto la richiesta viene rifiutata”. Anche da parte dell’Ufficio Casa i controlli sono effettuati preventivamente.

Per il fondo affitto nell’anno 2022 sono stati controllati 700 nuclei richiedenti, a campione, senza che siano state riscontrate particolari difformità. "L’amministrazione comunale permette di arrivare a questi risultati sia attraverso dei controlli mirati sulle documentazioni che con confronto tra i redditi dichiarati e lo stile di vita condotto, individuato attraverso una serie di informazioni contenute nel paniere Istat" chiude l’assessore alla Protezione sociale del Comune, Gianfreda.