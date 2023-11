A Solarte serve addetto per lavorare frutta e verdura

Solarte, azienda di San Giovanni in Marignano specializzata nella lavorazione di prodotti freschi pronti al consumo, cerca un addetto alla cernitura di prodotti ortofrutticoli da adibire alla preparazione del prodotto finale (cernita, taglio e lavaggio della materia prima), al confezionamento, all’etichettatura, alla pulizia del laboratorio. Si preferiscono persone con esperienza e in possesso del patentino Haccp (controllo produzione alimenti). Sono richiesti diploma di scuola superiore, immediata disponibilità e preferibilmente l’auto propria. Orario a tempo pieno dalle 8 alle 14.40, dal lunedì al sabato. Contratto a tempo determinato. Annuncio rivolto ad ambosessi. Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio e seguire le istruzioni.