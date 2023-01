A spasso in auto, ma era latitante

Doveva scontare cinque anni di carcere, ma era tranquillamente a spasso, insieme ad alcuni amici, sulla Consolare Rimini-San Marino. Un 35enne originario della Romania, ma residente in Veneto, avrebbe probabilmente continuato a farla franca, se venerdì scorso attorno alle 23.30 non si fosse imbattuto in una pattuglia delle Volanti della questura di Rimini che aveva allestito un posto di blocco. Alla vista di una Citroen con a bordo tre persone (due uomini e una donna, tutti di nazionalità rumena) gli agenti della polizia di Stato hanno sollevato la paletta. E’ bastato un semplice controllo per scoprire che tra i passegeri della vettura c’era anche un latitante. Nei confronti del 35enne, hanno scoperto i poliziotti dal controllo incrociato di carta di identitià e banca dati, era stato infatti spiccato un mandato di cattura internazionale emesso dall’autorità giudiziaria rumena. Il 35enne, condannato per danneggiamento, violazione di domicilio e minaccia, è stato arrestato e accompagnato ai ‘Casetti’, in attesa di essere estradatto in Romania.