A spasso nella New York degli anni Ottanta

Un’immersione nell’universo di uno dei più grandi pop artist di tutti i tempi. Da ieri e fino al 12 maggio, 54 opere originali di Keith Haring saranno esposte all’interno di Originarte, la mostra promossa da Le Befane shopping centre di Rimini pronta a catturare l’immaginazione dei visitatori, per trasportarli dentro la frenesia creativa della New York degli anni ‘80, grazie ad opere come Luna Luna, a Poetic Extravaganza, i tre Montreux 1983 e Pop Shop Radio. Con questa mostra prodotta da Elv-Culture of Innovation e curata da Luca Marhionni e Andrea Salvalaggio, le opere di Haring escono allo scoperto per incontrare il grande pubblico che potrà passeggiare tra 54 straordinarie creazioni, provenienti da collezione privata, immergendosi nei temi cari all’artista attraverso video e musiche originali e persino lavagne e gessetti per potersi calare in prima persona nel suo mondo. Che trova spazio, e prende vita: fuori da un ambiente accademico, dentro un centro commerciale. Ogni fine settimana, inoltre, saranno organizzate attività coinvolgenti per bambini e ragazzi, ideali per avvicinare tutti alla sua arte.

Ieri, come detto, l’inaugurazione. "Con la mostra delle opere di Keith Haring desideriamo regalare, non solo al nostro pubblico, ma alla città di Rimini, al territorio – racconta Massimo Bobbo, direttore Le Befane shopping centre – un’esperienza significativa nel mondo dell’arte contemporanea e dei suoi multiformi linguaggi. Dopo l’esposizione delle opere di Marco Lodola nel 2022, Le Befane si propone ancora una volta come punto di riferimento di una cultura che si muove fuori dalle convenzioni e dagli spazi tradizionalmente deputati per l’arte".