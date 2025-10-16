A tavola con i volontari Ior per contribuire alla ricerca

Una Festa per la ricerca contro i tumori. Domenica alle 12.30 si svolgerà al centro sociale ‘G. Del Bianco’ di Misano la tradizionale ‘Festa della Solidarietà’. Si tratta di un evento di raccolta fondi organizzato dai volontari del punto Ior di Misano. Un anno fa l’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 130 persone. Il contributo complessivo raccolto fu di 5.400 euro. Denari che sono serviti all’avanzamento della ricerca oncologica più promettente portata avanti nei laboratori dell’Irst ‘Dino Amadori’ Ircss di Meldola. Si tratta di studi capaci di portare il più velocemente possibile al paziente nuove prospettive di cura. Quest’anno i volontari del Punto Ior di Misano sono pronti a portare a tavola gli ospiti con un menù gourmet studiato per l’occasione dagli chef Oto De Grutola, Solideo Lenti, Gianluca Sarnicola, che si metteranno a disposizione di chi vuol fare la differenza contro il cancro insieme ai ragazzi dell’alberghiero Severo Savioli e dello Ial Riccione. "C’è tanta confusione intorno al carcinoma mammario – spiega il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi – ad esempio una percezione piuttosto diffusa ma che non trova riscontro nei dati in possesso del nostro registro tumori, e più in generale in Italia, è che sempre più donne giovani e, quindi, al di fuori della fascia di screening, si ammalino. In realtà il tumore al seno è sì in leggerissimo aumento, ma è un aumento dovuto prevalentemente all’invecchiamento della popolazione".