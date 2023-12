A tavola per aiutare le donne vittime di violenza

I dipendenti del comune di Bellaria Igea Marina si sono trasformati in camerieri e chef per solidarietà. Per lo scambio di auguri di fine anno, qualche giorno fa, tutto il personale del quarto piano, che comprende il settore gestione del territorio – coordinato dall’architetto Adele Mancini – si sono messi in gioco cucinando e servendo altri 80 colleghi, per raccogliere fondi a favore dell’associazione ‘Rompi il silenzio’. Un’iniziativa solidale fortemente voluta dal comune e sostenuto dall’rsu aziendale, che va avanti da oltre 5 anni. Sono due i momenti in un anno dedicati a questo evento, all’insegna dello star bene insieme e nello spirito di solidarietà.

"Ci ritroviamo con tutto il personale – dicono dal Comune in una nota – per un’iniziativa improntata al team working e alla condivisione di intenti e obiettivi. Per la cena di fine 2023, i dipendenti del quarto piano si sono messi in gioco e hanno cucinato per i colleghi. Tutto il ricavato andrà in beneficenza". La parte più cospicua sarà devoluta a ’Rompi il silenzio’, la onlus che aiuta le donne vittime di violenza e gestisce varie case rifugio. Il resto sarà donata ai gruppi scout di Bellaria Igea Marina.