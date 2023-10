A tavola per aiutare lo Ior. Raccolti oltre 6mila euro

Domenica si è tenuta al centro sociale ‘G. Del Bianco’ la tradizionale ‘Festa della Solidarietà’, evento di raccolta fondi organizzato dai volontari del punto Ior di Misano Adriatico. Il pranzo è stato come sempre l’occasione per ritrovarsi, per fare il punto della situazione della lotta contro il cancro sul territorio. Ben 150 persone si sono sedute a tavola, per un incasso di 6.650 euro. Ospite della giornata un volto noto della sanità nazionale: il professor Ignazio Stanganelli, direttore della Skin Cancer Unit dell’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs, ex presidente dell’integruppo melanoma italiano (Imi) e professore associato della clinica dermatologica dell’Università di Parma. È considerato uno dei principali esperti di tumori cutanei del Paese.