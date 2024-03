A teatro ‘C’è nessuno’ tra arte e riflessioni sociali. Studenti a dibattito con il regista Cappelli

Al teatro della Regina di Cattolica è andato in scena nei giorni scorsi ‘C’è Nessuno’ di e con Gioacchino Cappelli. Siamo stati a vedere questo spettacolo, molto educativo e interessante. Parlava principalmente delle problematiche e dei disagi provocati dall’uso continuo di internet, social network, giochi online e offline. Lo spettacolo in sé e il modo in cui è stato rappresentato non mi hanno particolarmente entusiasmato, ma il dibattito avuto con il protagonista e il disegno stampato sul manifesto mi hanno lasciato un messaggio positivo. La locandina era caratterizzata da un visore della realtà virtuale dai colori militari con tanto di proiettili e la scritta ‘Born To Kill’ (nato per uccidere).

L’attore, che è anche regista, ci ha poi spiegato che la citazione è stata estrapolata da un film americano; stampata proprio sul visore evidenzia come e quanto la realtà virtuale possa coinvolgere ma allo stesso tempo essere pericolosa e altamente ingannevole. Ho riflettuto molto sulla consapevolezza del tempo trascorso davanti a qualsiasi tipo di schermo e di come queste attività possano isolarci da ogni tipo di rapporto umano. Da oggi tutte le volte che accenderò un dispositivo elettronico lo farò con molta più coscienza.

Filippo Cecchini II D