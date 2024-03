A teatro Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Jannacci

Dopo svariate repliche, tutte di grande successo, Ci vuole orecchio, omaggio al genio di Enzo Jannacci, domani alle 21 approda all’Auditorium di Morciano. Protagonista del concerto, che s’inserisce nel cartellone della stagione teatrale, l’eclettico e vulcanico Elio che, sulla coloratissima scenografia disegnata dal regista Giorgio Gallione, si esibirà assieme a cinque prestigiosi musicisti. Si tratta di Alberto Tafuri, al pianoforte, Martino Malacrida, alla batteria, Pietro Martinelli, al basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri, al sassofono, e Giulio Tullio, al trombone. Una formazione vincente che, anche questa volta, mescolata al genio del celebre cantautore, cabarettista e pianista lombardo, con grande soddisfazione degli stessi artisti e degli organizzatori, ha fatto registrare l’ennesimo sold-out. Un continuo successo dello spettacolo che, oltre al fantastico ed irripetibile repertorio delle canzoni di Jannacci, è arricchito da parole e pensieri di compagni di strada, reali o ideali, dello stesso cantautore: si va da Umberto Eco a Dario Fo, da Francesco Piccolo a Marco Presta, passando per Michele Serra.

D’altra parte il Buster Keaton della canzone, o meglio "il poetastro", termine da lui coniato, come osserva la critica "è stato il cantautore più eccentrico e personale della storia della canzone italiana, capace d’intrecciare temi e stili in apparenza inconciliabili: allegria e tristezza, tragedia e farsa, gioia e malinconia. E ogni volta il suo sguardo, poetico e bizzarro, è riuscito a spiazzare, a stupire, rimanendo popolare e anticonformista. Jannacci più di altri artisti ha saputo raccontare la Milano delle periferie degli anni ‘60 e ‘70, trasfigurandola in una sorta di teatro dell’assurdo, dove agiscono miriadi di personaggi ai confini del surreale. ‘Roba minima’, diceva Jannacci: barboni, tossici, prostitute coi calzett de seda, ma anche cani coi capelli o telegrafisti dal cuore urgente". A Elio e sua band ora il compito d’intrattenere e di stupire ancora una volta il pubblico con gli ormai classici brani del grande artista, ironico e dallo spirito libero, a partire da Saltimbanchi.

Nives Concolino