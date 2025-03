A teatro per combattere la violenza. Va in scena ‘Paura ti butto via’

Al teatro degli Atti andrà in scena una vera e propria lezione di educazione alle emozioni, con lo spettacolo Paura ti butto via. Appuntamento questa domenica alle 16 (ingresso libero) con l’opera, che sarà in continuo dialogo con il pubblico, per mettere a nudo le emozioni ed uscire dal teatro arricchiti e soprattutto senza paura. Le storie sul palco sono quattro e raccontano di altrettante donne, tutte interpretate dalla giovane Annalisa Galvagni, pronta a recitare e volteggiare sul palco, per fare capire a tutti che alla fine del tunnel c’è sempre la luce.

Lo spettacolo Paura ti butto via nasce dal libro omonimo, scritto da Piera Vitali, con la direzione artistica di Francesca Fabbri Fellini, nipote del Maestro, e la regia di Cinzia Bomoll, al debutto in teatro. Le storie portate in scena accenderanno la luce sulle donne e sulle difficoltà che vivono in un mondo troppo maschilista. Una vera e propria sfida che ha, tra i principali obiettivi, quello di ’educare’ emozionalmente gli spettatori a teatro, anche grazie alle continue interazioni durante la messa in scena. "Paura ti butto via racconta di donne che affrontano difficoltà e riescono a superarle – spiega l’attrice Annalisa Galvagni – Tutto questo è fonte di grande ispirazione, dà una sensazione di sollievo, perché ogni cosa alla fine si può risolvere. Durante lo spettacolo ci saranno anche alcuni esercizi pratici per avere più consapevolezza, stima, amore di sé. Un appuntamento dedicato alle donne, ma pensato anche per gli uomini. Uno spettacolo per tutti coloro che vogliono ascoltare storie di rinascita e fortemente attuali". "Vogliamo parlare dell’educazione della famiglia nella nostra società – dice Francesca Fabbri Fellini – e sensibilizzare la gente su un tema, purtroppo così attuale, come la violenza di genere, di cui non si parla mai abbastanza".

Quella di domenica sarà la prima per Paura ti butto via, che sarà in scena poi nei prossimi giorni in altri teatri d’Italia. "Non potevamo che sposare questa iniziativa e soprattutto questo tema – spiega l’assessore Michele Lari – È importante che uno spettacolo del genere, sull’educazione sentimentale e con temi così attuali, entri nel calendario della nostra città".

