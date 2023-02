A teatro per dire "no" all’allevamento di polli

In Valmarecchia si è costituito il Comitato per la tutela dagli effetti degli allevamenti intensivi per dire no allo stabilimento Fileni di Maiolo. Il comitato nasce a seguito dell’indignazione che un’inchiesta di Giulia Innocenzi per Report ha suscitato nella popolazione. A Fileni, importante produttore di carni rosse e bianche, la giornalista riminese aveva contestato metodi di allevamento apparentemente non adeguati agli standard imposti dalla certificazione biologica, etichettature sospette sull’imballaggio degli alimenti, maltrattamento di animali, impatto ambientale e, soprattutto, il cattivo odore di metano e ammoniaca. Il maxi stabilimento di Maiolo in località Cavallara, preesistente ma crollato durante il ‘nevone’ del 2012, è stato autorizzato dalla Regione nel 2022. È ormai in via di costruzione e consta di 16 capannoni capaci di accogliere una produzione intensiva annuale pari al 10% dei polli biologici venduti in Italia. L’operazione si inserisce fra l’altro in un mercato saturo, poiché l’Italia produce più del 100% del fabbisogno nazionale. Il presidente di Italia Nostra Valmarecchia, Massimo Bottini, è intervenuto sabato sera in un gremito teatro Sociale di Novalfeltria spiegando che alla Valmarecchia non serve una "vocazione industriale ma più tutela del paesaggio" e la strada Marecchiese "va sì messa in sicurezza ma non serve un progetto per trasformarla a quattro corsie". No ai polli ma anche no al parco eolico di Badia Tebalda.

Durante la serata ha parlato anche l’oncologo Lorenzo Meneghini, dimostrando al pubblico come l’inquinamento causato dagli allevamenti intensivi possa nuocere alla salute "aumentando i fattori di rischio". Spiega Andrea Tesei, presidente del Comitato per la Vallesina attivo nel comune di Jesi, dove esistono altri stabilimenti di Fileni, che "l’estate i residenti non lasciano le finestre aperte a causa della puzza proveniente dagli allevamenti di polli". Il comitato Vallesina, fra l’altro, è ricorso al Consiglio di Stato nella sua battaglia contro l’azienda. In video collegamento l’ambientalista Simona Savini di Greenpeace ha spiegato come "gli allevamenti intensivi abbiano un impatto sulla salute e sull’ambiente. Andrebbe promosso - continua Savini - un modello basato più sulla qualità che sulla quantità, quindi allevamenti su piccola scala e non intensivi". Giulia Innocenzi, presente all’incontro, ha puntato il dito sul metodo dei controlli per la certificazione biologica in Italia, dove "il controllato sceglie il controllore" e ha sottolineato come secondo l’OMS l’influenza aviaria abbia "infettato anche i mammiferi" e sia sospettata dagli esperti come la causa di una prossima pandemia. Secondo il comitato, anche il tema occupazionale non regge poiché "l’impianto industriale darebbe lavoro a tre sole persone sufficienti alla gestione dell’impianto". Un altro tema è quello dell’impatto sul paesaggio. Lo stabilimento, già esistente, è ubicato vicino al fiume alle pendici della Rocca di Novafeltria e secondo il comitato deturperebbe l’immagine turistica della Valmarecchia.

Andrea G. Cammarata