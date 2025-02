‘A Trebbo con Shakespeare’ c’è Campitelli. In scena gli spiriti di Amleto, Romeo e Giulietta

Denis Campitelli, domenica, sarà il protagonista del terzo appuntamento di Mentre Vivevo, rassegna di teatro e arti del contemporaneo curata da quotidianacom con il sostegno del Comune di Poggio Torriana. L’esibizione è in programma alla Sala Teatro di via Costa del Macello 10. Campitelli, attore cesenate allievo di Franco Mescolini che da anni sviluppa una vena particolarissima, muovendosi tra il dialetto romagnolo e le derive del teatro contemporaneo, è autore e interprete di A Trebbo con Shakespeare, una produzione Teatro Due Mondi col sostegno di Regione Emilia Romagna. ‘Trebbo’ deriva dalla parola dialettale ‘trebb’ che significa incontro, ritrovo, veglia con amici. In Romagna, fino qualche anno fa, questi incontri avvenivano nelle stalle dove, nelle lunghe e gelide notti d’inverno, donne e uomini si trovavano per raccontarsi storie attorno al lume di una lanterna.

Sembra che le storie più raccontate, divertenti e inquietanti allo stesso tempo fossero quelle in cui si parlava di spiriti. Le persone erano convinte che di notte si potesse ‘vedere’ e ‘sentire’. Ed ecco che ai giorni nostri, nel ristrutturare una vecchia casa colonica, proprio nell’anfratto del muro di una stalla, viene ritrovato un vecchio manoscritto. È teatro. Racconta degli spiriti di Amleto, Romeo e Giulietta, Otello. È Shakespeare riscritto da poveri contadini, dai risvolti sorprendenti e la carica di simpatia e abilità dell’interprete. Info e prenotazioni: 327 119 2652 (anche WhatsApp).