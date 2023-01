A tutto gas

Il rombo dei motori in piazza del Popolo ha dato il benvenuto al 2023: grande partecipazione domenica scorsa per la Motobenedizione Città di Morciano organizzata dalla Nuova Sam nella cornice della programmazione di eventi natalizi in collaborazione con il Ducati Club. Tanto divertimento

anche per i più piccoli con il mago Pastrocchio

Gran finale venerdì, giorno dell’Epifania, a partire dalle 14 con "La sala giochi in legno" a cura di Laboratorio Marcone: 40 giochi in legno per bambini e nonni. Alle 15.30 tornerà la "Gimkana auto a pedali" Città di Morciano dedicata agli aspiranti piloti e alle loro famiglie. Pesca con ricchi premi, hot-dog e cioccolata.