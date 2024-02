A Venezia un’enorme pantegana in viaggio lungo il percorso del Canal Grande

Il Carnevale è una festività piena di colori, addobbi e personaggi mascherati, specialmente a Venezia. Quest’anno la sfilata è iniziata alle ore 11 del 28 gennaio e ha visto circa un centinaio di imbarcazioni decorate, assieme alla storica Pantegana, dare inizio al percorso sul Canal Grande.

Davanti al ponte di Rialto, il grosso topo è poi scoppiato in uno sfavillio di coriandoli e palloncini, che hanno dato il via alla kermesse carnevalesca.

La regata della Pantegana rievoca proprio la festa tradizionale veneziana: si tratta di una struttura costruita in cartapesta, considerata ormai come uno dei simboli della città di Venezia. In questo 2024, Venezia aspetta un’edizione dedicata al tema del viaggio e dell’incontro, con mondi prima solo immaginati. Guarderà a Oriente, ispirandosi al giovane Marco Polo e alle scoperte delle sue nuove meraviglie.

In tal senso, ‘Venice Carnival Street Show’ è un circo-teatro itinerante con un programma pieno di spettacoli, musica, commedia e magia, che ha coinvolto e coinvolgerà tutti gli abitanti e turisti a Venezia.

Anna Rosetti

II B