A Verucchio apre il primo museo dei rifiuti

Sugli scaffali di questo speciale museo ci sono libri, giocattoli, portaocchiali. Oggetti destinati a una vita effimera, perché "non facciamo in tempo ad affezionarci che sono già nel bidone, sostituiti da altri identici a loro", osserva amaro Gabriele Geminiani. È lui l’ideatore di ’Micro. Museo dell’oggetto Ritrovato’, l’originale collezione che sabato inaugura a Verucchio. Un museo, quello allestito nel torrione delle mura di San Giorgio, capace di unire antropologia e ambiente. Un museo che è unico in Italia: ne esiste uno analogo in Spagna con cui ’Micro’ è già in contatto per future collaborazioni.

Ma perché aprire un museo sui rifiuti? "Rappresenta una riflessione unica e profonda sul rapporto tra l’uomo, gli oggetti e lo scorrere del tempo. Ogni oggetto ha una storia da raccontare", spiega Geminiani. "I nostri torrioni – aggiunge la sindaca Stefania Sabba – sono stati recuperati con l’obiettivo di farne sede e custodi delle varie espressioni artistiche. E quello di San Giorgio si presta particolarmente a questo primo museo italiano degli oggetti ritrovati". Tra i ’pezzi’ esposti ci sono tanti oggetti di uso comune, ma anche soldatini e altri giocattoli, e poi relitti di barche e altro materiale recuperato dai fiumi. Tra le sezioni una delle più curiose merita una visita l’Ospedale dei soldatini, con un’infinità di soldatini di ogni genere, mutilati e ridotti a brandelli dall’abbandono e dal tempo. E poi c’è la Bacheca degli oggetti viaggiati, ovvero di cose ritrovate negli anni da amici di Geminiani e poi a lui spedite.

Il museo non sarà solo uno spazio espositivo, ma punta a organizzare anche laboratori, workshop e mostre temporanee. Madrina dell’inaugurazione sabato (alle 11) con un videomessaggio sarà la giornalista ambientalista Grazia Francescato.

