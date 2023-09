A Verucchio il Museo dell’oggetto ritrovato: sabato l’anteprima

Verucchio sarà il primo comune in Italia ad avere un museo simile. È il Museo dell’oggetto ritrovato, il cui progetto verrà presentato sabato mattina in Municipio. A illustrarlo ci penseranno Stefania Sabba, la sindaca di Verucchio, e Gabriele Geminiani, l’ideatore del progetto e patron del Green Festival Montefeltro e San Marino, insieme al professor Roberto Vecchiarelli, docente dell’Accademia di belle arti di Urbino che ha firmato l’allestimento museale. Seguirà la visita alla sede del museo, il torrione delle mura di San Giorgio, dove al momento sono stati sistemati (temporaneamente) i primi ’reperti’ in attesa del definitivo allestimento e dell’inaugurazione, che dovrebbe avvenire a fine autunno. "Il progetto – anticipa Geminiani – ha una spiccata valenza ecologica e alimenta riflessioni sulla nostra era consumistica, andando a indagare il rapporto fra l’uomo e le cose".