A Verucchio la poesia diventa ’slam’ I versi come una competizione tra artisti

Continuano gli appuntamenti con la poesia alternativa al ’Poetry Slam’ a Verucchio. Sul palco del suggestivo Anfiteatro del Museo Archeologico, va in scena il secondo dei tre appuntamenti con i maestri della poesia performativa. Stasera, alle 21, Gloria Riggio, con i suoi ’Periodi Ipotetici’ offrirà una lezione di stile slam. Ovvero uno spettacolo di poesia in forma di competizione, basata su un meccanismo ludico e partecipativo che prevede la realizzazione di concorsi tra poeti che si sfidano interpretando i propri versi in round ad eliminazione. Gloria Riggio, gareggiando alla sfida di poesia performativa con ’Periodo ipotetico’ dedicato alla politica, si è classifica seconda alle finali nazionali italiane condividendo i suoi versi di giovane donna artista.