A Villa le Poste chiuse fino al 27. Monta la protesta dei residenti

La scritta "chiuso" compare da mesi. La novità è che resterà chiuso ancora fino al 27 novembre l’ufficio postale di via Casale a Villa Verucchio. Come già accaduto per le Poste di Verucchio, anche quelle di Villa sono al centro di lavori di adeguamento col progetto Polis, stipulato da Governo e Posta per comuni sotto i 15mila abitanti per rendere gli uffici più funzionali. A Villa l’ufficio postale doveva già essere di nuovo operativo. Per ridurre i disagi Poste ha potenziato l’ufficio di Verucchio, aperto da lunedì a sabato, con personale e servizi. Ma spostarsi a Verucchio o a Corpolò, l’altro ufficio più vicino, non è certo agevole. I residenti non hanno preso bene la notizia del ritardo dei lavori. "Increbile che una realtà come Villa resti senza ufficio postale per così tanto tempo, senza che Poste abbia pensato a un sede alternativa, anche mobile", fanno notare alcuni cittadini. Proteste e segnalazioni sono arrivate anche al Comune. "Ora anche a Villa Verucchio ci si sentirà abbandonati, sensazione che nel capoluogo proviamo da anni", osserva una residente di Verucchio. Della serie: mal comune, mezzo gaudio.

m.c.