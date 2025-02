A Villa Verucchio arriva una nuova palestra a cielo aperto

Villa Verucchio fa il bis: arriva una nuova palestra all’aperto. Dopo l’area fitness allestita nel giardino della Stazione Rosa, all’inizio del paese, la giunta ha deciso di installare una seconda "palestra all’aperto" nel Parco degli Ulivi, sul lato sinistro della Marecchiese (in direzione Novafeltria). "Vogliamo incentivare l’attività sportiva all’aperto – motiva la scelta il sindaco Lara Gobbi – Attraverso l’utilizzo di diverse attrezzature sportive (sbarre, anelli, parallele), giovani e meno giovani potranno godere di una nuova area, la seconda del paese, in cui fare attività sportiva all’aperto e permettere a generazioni diverse di incontrarsi". I lavori di installazione (costo circa 13.000 euro) partiranno a metà febbraio, a marzo è prevista l’inaugurazione in corrispondenza dell’arrivo del passaggio all’ora legale.