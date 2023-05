A Villa Verucchio i 12enni amano calcio e danza Molti iscritti anche a basket, pallavolo e equitazione

Nella scuola Pazzini, abbiamo condotto un’indagine su 84 dodicenni per vedere quali fossero gli sport più praticati, per poi analizzarli insieme a lezione. I più amati sono calcio (11,9%), danza (11,9%), basket (9,5%), Pallavolo (8,3%), equitazione e ginnastica (6%). Abbiamo pensato che la notorietà di uno sport oggi proviene per lo più dai media, che condizionano le scelte di uno sport, come avviene per il calcio. Altre ragioni che influenzano l’iscrizione possono essere le condizioni economiche, così come la lontananza. Inoltre, l’analisi di tali preferenze può fornire informazioni utili a comprendere i gusti dei giovani e valutare il potenziale sviluppo di certi sport.

Questi dati ci fanno notare che la percentuale di studenti che non pratica sport si aggira sul 20,4%. Ciò nonostante, se si mette a confronto con la media nazionale, del 35,2%, possiamo notare che la differenza è piuttosto alta (15%). E non tutti gli studenti inseriti in questa indagine che non praticano uno sport sono necessariamente sedentari, perché potrebbero praticarlo senza essere iscritti ad alcuna associazione. Tutto questo ci porta a capire che a Villa Verucchio lo sport è molto praticato.

Raffaele Manfroni

Teresa Carlini

II H