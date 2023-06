A Villa Verucchio l’estate arriva in punta di note

Villa Fest, una festa per entrare nell’estate in punta di note, suoni e colori. Irrompe la festa, da ieri, a Villa Verucchio, con l’obiettivo dichiarato di aumentare il legame tra la musica e le persone. "Villa Fest" si svolge in una sola giornata ma è un vero Festival (a ingresso libero) che si sviluppa nelle due zone di Piazza Europa. La prima è dedicata alla musica anni 80, con protagonisti i Moka Club e Radio Bruno. Nella seconda zona invece si esibiranno artisti emergenti locali, alcuni di loro però già molto apprezzato e con un folto pubblico al seguito comeStay in the Mansarda di Pablo Campidelli; inoltre Alex Vandi, Mafuel, Paride, Law Akira e VVC production. Organizzato da Gm Group di Mirco Guidi, "Villa Fest" ha il desiderio di sostenere chi fa musica, soprattutto "se si tratta di giovani menti".

m.c.