A Viserba e Rivabella saranno realizzate due spiagge libere

Il nuovo piano spiaggia spiegato ai residenti. Oltre 100 persone hanno partecipato l’altra sera, a Viserba, all’incontro con gli assessori Juri Magrini e Roberta Frisoni, che hanno illustrato tutte le novità in arrivo. La serata è servita ad approfondire in dettaglio i progetti di Palazzo Garampi per Rimini nord, da Torre Pedrera a Rivabella. Sono previste due nuove spiagge libere, una a Viserba e l’altra in corrispondenza della piazzetta di Rivabella. E ancora: sarà realizzto un nuovo percorso pedonale che dal porticciolo di Viserbella arriverà fino al fiume Marecchia, in corrispondenza del tratto del lungomare dove non è in vigore la Zona a traffico limitato. "Il nuovo percorso pedonale – dicono gli assessori – sarà fondamentale per aumentare l’accessibilità alla spiaggia e anche per recuperare la visibilità del mare".