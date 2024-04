’A volte non è romantico’: un progetto per educare al rispetto

Le relazioni pericolose. Off e Online. Di questo si parlerà nel corso del progetto ’A volte non è romantico’, un percorso frutto del lavoro di concerto tra comitato Pari Opportunità, istituito presso l’Ordine degli avvocati di Rimini, il cui evento inaugurale si terrà domani nell’Aula Magna del liceo Einstein. Il progetto si svilupperà in un’attività di formazione rivolta agli studenti per l’anno scolastico 2024/25 su tematiche quali prevenzione (educazione all’affettività e al rispetto per contrastare la cultura dello stupro); la devianza (violenza sessuale, revenge porn, adescamento online); riconoscimento delle stiauzioni di violenza nelle relazioni. All’incontro inaugurale prenderà parte anche l’onorevole Paola Frassinetti, Sottosegretario al ministero dell’Istruzione e del Merito. Inoltre, per l’evento inaugurale davanti agli studenti prenderanno parola diversi relatori di spicco tra cui la dottoressa Annadomenica Gallucci, sostituto procuratore; Anna Bisulli, vice dirigente della squadra mobile e Roland Peluso, comandante del nucleo investigativo dei carabinieri.