A zigzag sulla Marecchiese: ubriaco fermato dai carabinieri

Una multa salata, la patente ritirata e lo scooter sequestrato. Si è concluso così il fine settimana di un 22enne sorpreso dai carabinieri della compagnia di Novafeltria mentre sfrecciava a zigzag sulla Marecchiese dalle parti di Pennabilli in sella ad un ’motorino’. Il giovane aveva un tasso alcolemico di 1,08 (il doppio del consentito) e per questo motivo è stato fermato e sanzionato dai militari. Stesso copione per un automobilista 47enne, a cui la pattuglia ha intimato l’alt nel centro abitato a Novafeltria. Nel suo caso, l’etilometro ha segnato 2,02. Un tasso che gli è valso il ritiro del documento di guida e la denuncia a piede libero. Complessivamente, durante il weekend, i carabinieri hanno multato sette persone. Sono stati 67 i veicoli controllati militari, 84 persone identificate e 6 i locali della Valmarecchia ispezionati. I controlli dei carabinieri, con posti di blocco e pattuglie nelle zone maggiormente trafficate, proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.