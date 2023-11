A14, Riccione e Coriano unite per la riapertura del cavalcavia

Va riaperta la circolazione stradale a senso unico alternato nel cavalcavia autostradale di viale Venezia. Suona così la richiesta che i Comuni di Riccione e Coriano hanno inoltrato a Società Autostrade. L’apertura deve avvenire, proseguono i municipi, in vista dell’avvicinarsi delle festività natalizie. Ieri hanno eseguito un sopralluogo il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, l’assessore ai Lavori pubblici di Riccione, Simone Imola, insieme ai tecnici comunali, ai referenti della società Tecne, Società Autostrade per l’Italia e la ditta esecutrice Cbr.

Un passo indietro. La chiusura di viale Venezia è stata stabilita per permettere l’esecuzione della rotatoria all’innesto della nuova bretella di collegamento fra viale Udine e viale Venezia. Oggi i due Comuni chiedono ad Autostrade di riaprire il ponte "per fluidificare il traffico, in particolare quello pesante, riversato sulla viabilità del sottovia autostradale di viale dell’Ecologia, da e per le zone artigianali tra Riccione, Misano, Coriano e l’inceneritore". L’apertura dovrà essere almeno a senso alternato con semaforo. "Confidiamo di avere in tempi brevi una risposta positiva da Società Autostrade e dai tecnici" chiude il sindaco Gianluca Ugolini.