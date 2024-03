Abbandona un divano in un terreno, ma poi se lo vede recapitare a casa con una maxi multa

Rimini, 21 marzo 2024 - Abbandona un divano in terreno, ma poi se lo è visto recapitare a casa con tanto di multa da 10mila euro. Il furbetto è un 36enne residente a Rimini, il fatto è avvenuto a Romano di Lombardia.

L'uomo ha pensato di farla franca confidando nell'assenza delle telecamere, ma dopo una segnalazione gli agenti della Polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca orientale hanno avviato un’indagine ed è stato identificato nel giro di una settimana.

Il 36enne ha detto che sarebbe tornato poco dopo a prenderlo, che si trattava di un abbandono temporaneo, ma ovviamente non è stato creduto. A incastrarlo alcune testimonianze e le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza nelle vie limitrofe: in particolare, è stato immortalato un autocarro con caricato sul retro un divano. Il mezzo è staro visto svoltare in una via e dopo poco tempo è tornato all'incrocio senza il divano sul retro. Alla fine maxi multa per il furbetto e divano recapitato a casa.