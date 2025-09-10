Abbandona il marito malato: indagata

Rimini, 10 settembre 2025 – Avrebbe dovuto prendersi cura di lui. Di suo marito di 32 anni più grande. Avrebbe dovuto accudire, o anche solo preoccuparsi che qualcun altro lo facesse in sua assenza, l’anziano di 87 anni affetto da demenza con cui lei, una donna russa di 55 anni, è sposata da un ventennio. E invece, secondo le accuse che ora vengono mosse nei confronti della donna, la 55enne si sarebbe assentata per quasi due mesi nel bel mezzo dell’estate, per trascorrere un periodo in visita alla propria madre in Russia, lasciando solo l’anziano.

È questa l’accusa che ora pende sulla russa 55enne, a cui è stato notificato nei giorni scorsi l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di abbandono di persona incapace. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Riccione, città dove la coppia è residente, l’anziano marito di 87 anni sarebbe da ritenere incapace, a causa di demenza senile, di provvedere a se stesso senza l’assistenza necessaria. Ciononostante, la 55enne, che è difesa di fiducia dall’avvocato Alessandro Frisoni, comunque lo avrebbe lasciato solo in piena estate, per un periodo d’assenza che i militari dell’Arma hanno ricostruito dal 4 luglio al 14 agosto di quest’anno.

La moglie indagata, sempre secondo le accuse, non avrebbe nemmeno provveduto a stipulare un contratto e organizzare i pagamenti della badante che aveva assunto proprio per accudire il proprio marito. Ed è stato proprio di fronte al negato pagamento che la badante stessa, a inizio luglio, avrebbe rassegnato le dimissioni. Non abbastanza per frenare la 55enne dal lasciare l’Italia per trasferirsi in Russia. Fortunatamente, è stata la stessa badante a informare il sistema sanitario territoriale della situazione di presunto abbandono dell’anziano, dando così avvio anche agli accertamenti coordinati dall’autorità giudiziaria per l’ipotesi appunto di abbandono di incapace.

Ora, l’inchiesta nei confronti della 55enne si è conclusa, ma la donna – che ancora vive con l’87enne dopo essere rientrata dalla Russia a ridosso di Ferragosto – sostiene che non si sia trattato di abbandono. Bensì, stando alla versione dell’indagata, la 55enne si sarebbe allontanata in fretta e furia dalla casa coniugale per andare ad assistere la propria madre in Russia, anch’ella affetta da una grave malattia. “Una volta arrivata però nella casa della anziana parente, che si trova al confine con l’Ucraina, qui la 55enne è rimasta bloccata a causa della guerra che imperversa in quelle zone dal febbraio 2022”, riferisce l’avvocato Frisoni. La stessa città in cui si trovava la donna sarebbe infatti stata anche colpita da un drone e questo avrebbe fatto slittare di molto il ritorno della 55enne dal marito. Una versione che adesso, a fronte dell’avviso di conclusione indagini nei suoi confronti, la donna di origini russe sarà chiamata a sostenere anche in un probabile processo, con la richiesta di giudizio da parte dell’autorità giudiziaria che dovrebbe arrivare a stretto giro di vite.