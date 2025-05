Abbandona rifiuti sopra i cassonetti. Riceve tredici verbali in un mese

Tredici verbali in poco meno di un mese e una ’batosta’ che complessivamente potrebbe costargli oltre 1.400 euro. È quanto si è visto recapitare a casa un 54enne residente a Riccione, che tra marzo e aprile di quest’anno è stato multato dalla polizia locale per avere abbandonato rifiuti sopra o all’esterno dei cassonetti. Una vera stangata, che l’uomo ha deciso di contestare davanti al giudice di pace di Rimini, affidandosi alla difesa dello studio legale Caroli.

A far scattare le sanzioni nei confronti del riccionese sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi delle isole ecologiche, che hanno permesso di risalire alla targa del veicolo utilizzato per scaricare i rifiuti. Tuttavia, secondo la linea difensiva presentata in ricorso, il metodo usato per accertare le violazioni sarebbe viziato da diverse irregolarità.

Il cuore della contestazione avanzata dal riccionese riguarda il fatto che, a parere dell’avvocato che assiste il 54enne, l’accertamento delle violazioni avrebbe dovuto essere immediato e non differito nel tempo. L‘organo accertatore, si legge nel testo dell’istanza al giudice di pace, ha "l’obbligo di sensibilizzare la popolazione sui temi di natura ambientale, portando a conoscenza le norme poste a tutela e le relative sanzioni in caso di trasgressione".

Un altro punto contestato è legato alla competenza dell’organo accertatore. Il ricorso richiama infatti alcuni articoli del regolamento AterSir, sostenendo che le sanzioni per violazioni ambientali dovrebbero essere elevate esclusivamente da personale specificamente incaricato, come agenti accertatori o ispettori ambientali muniti di apposito tesserino di riconoscimento, i quali hanno poi il compito di trasmettere i verbali alla polizia locale per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Ma non è tutto. La difesa ha sollevato anche il tema della cosiddetta "duplicazione sanzionatoria": trattandosi di infrazioni commesse in rapida successione, nel giro di pochi giorni, si tratterebbe – secondo i legali del 54enne – di una condotta unitaria che, a detta del ricorrente, avrebbe dovuto comportare un’unica sanzione, e non tredici distinte multe da 112 euro ciascuna, come quelle recapitate all’uomo.