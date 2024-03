Abbandonano i rifiuti fuori dalla chiesa dei Padulli: "Ora denunciamo gli incivili"

Don Giampaolo Rocchi e la sua ’crociata’ contro i furbetti dei rifiuti. Quelli che lasciano la spazzatura fuori dai cassonetti oppure la gettano nei bidoni degli altri, compresi quelli della parrocchia. Ieri il parroco dei Padulli, "dopo l’ennesimo caso di inciviltà", ha deciso di rendere pubblico l’episodio. "L’altra notte qualcuno ha pensato bene di scaricare i propri rifiuti nei cassonetti che abbiamo fuori dalla chiesa. Ha scambiato la nostra parrocchia per una discarica!". Il sacerdote ha pubblicato sui social foto di uno dei contenitori, così pieno che non si riusciva a chiudere il coperchio, e dei sacchetti dei rifiuti abbandonati lì vicino. "Sicuramente qualcuno è venuto qui a scaricare i propri rifiuti, questa non è opera nostra. I cassonetti lunedì non erano in queste condizioni. Lunedì sera in parrocchia c’è stato un incontro degli scout, ma non sono stati sicuramente loro...". Don Rocchi ha deciso di denunciare sui social l’episodio "perché non è affatto il primo, purtroppo, che ci capita. Chinunque sia stato, è meglio che sappia che abbiamo le telecamere fuori dalla chiesa e consegneremo i filmati alle autorità competenti".

Il parroco è infuriato, trattandosi di un episodio "che non è isolato... Qualche domenica fa ho beccato una persona in flagrante, mentre scaricava i propri rifiuti nei cassonetti della parrocchia. Ma non succede soltanto a noi. Ci sono diversi residenti qui ai Padulli, che stanno segnalando da tempo il problema dei rifiuti abbandonati". D’altra parte la frazione è cresciuta molto negli ultimi anni: con le tante nuove case costruite ha raddoppiato il numero dei residenti. Ecco perché, fanno notare alcuni, "sarebbe il caso di potenziare il servizio per la raccolta rifiuti in zona Padulli".