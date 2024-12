"Abbattiamo Einstein e Valturio, gli studenti alla Murri"

Radere al suolo il liceo Einstein e il Valturio. Vendere le aree e far costruire centinaia di appartamenti. Con i soldi ricavati dalla vendita acquisire la ex colonia Murri, in zona Mare, riqualificarla e trasferirvi l’Einstein e il Valturio. E’ la proposta avanzata in consiglio provinciale dal consigliere di opposizione e sindaco di San Leo, Leonardo Bindi. Per il consigliere la vendita dei due istituti frutterebbe tra i 35 e i 40 milioni di euro, sufficienti a riqualificare la Murri e far traslocare le migliaia di studenti oggi nel polo della Colonnella. Un’ipotesi che ha visto il presidente della Provincia, Sadegholvaad, e il consigliere del Pd, Giuliano Zanagni, porre diverse obiezioni a partire dagli investimenti in corso per l’adeguamento sismico di Eistein e Valturio, alle difficoltà logistiche nello spezzare un polo scolastico che oggi ha anche il Belluzzi e l’Alberti, ai vincoli della ex colonia Murri.