"Abbattiamo l’ex scuola Filippini"

Che ne sarà dell’ex scuola media Filippini di Cattolica? Il vecchio stabile, situato in pieno centro, è da alcuni mesi sotto la lente d’ingrandimento degli operatori cittadini che hanno chiesto all’amministrazione comunale di ripensarne l’uso. "Si tratta di un’area strategica _ spiega nel dettaglio Giuseppe Barbieri, presidente di Adac – Il municipio potrebbe accogliere gli uffici comunali che ora si trovano nell’ex scuola". Ed ecco la proposta che parte proprio da Adac: "Si potrebbe radere al suolo l’istituto e ripensare l’area programmando parcheggi a raso e creando una grande piazza, magari per nuove attività o per destinarci il mercato ambulante del sabato. Tutta quell’area quindi va ripensata, potrebbe essere un nuovo rilancio per il centro città".

L’ex scuola media da anni ospita alcuni uffici comunali ma ha anche spazi interni ormai in disus, le categorie economiche nutrono ambizioni ed idee: "Abbiamo spazi per gli uffici comunali nel municipio, al secondo piano ristrutturato di Palazzo Mancini, e anche al Palazzo del Turismo _ continua Barbieri _ è arrivato il momento di ragionare sul futuro dell’ex scuola, anche perché la sua posizione è importantissima a fianco di piazza Roosevelt".

Una proposta da non sottovalutare e sulla quale ci sono in atto tanti ragionamenti. Infine da ricordare che le categorie economiche (Confcommercio, Adac, Confesercenti e Cna) nelle settimane scorse hanno prodotto anche un documento per ribadire alcuni suggerimenti al piano del traffico che potrebbe diventare operativo nei prossimi mesi. Da ricordare tra le proposte l’interruzione della pista ciclabile all’incrocio tra via Del Prete e via Matteotti e la realizzazione di una nuova ciclabile che passi in via Fiume, si legge nel documento redatto insieme dalle categorie.

"Inoltre andrebbe eliminata la pista ciclabile di viale Matteotti e via Corridoni per lasciare spazio alla realizzazione di stalli blu per le auto. Prevista la realizzazione di una ciclabile in via Carducci in direzione sud-nord così da formare una sorta di anello nelle vie turistiche. Via Del Prete e via Carducci: riteniamo che la ciclabile di via Del Prete allo stato attuale possa essere sufficiente, mentre andrebbe prevista una pista ciclabile in direzione sud-nord da realizzare in viale Carducci".

Luca Pizzagalli