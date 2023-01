"Abbiamo 300 hotel chiusi da anni Rimini cresce se li riqualifichiamo"

"Bene la candidatura di Rimini a capitale della cultura nel 2026, perché quella dev’essere la nuova frontiera del nostro turismo, non più solo balneare. E gli albergatori devono decidersi a investire e riqualificare per lavorare 12 mesi all’anno. Troppi non lo fanno ormai da decenni". È un fiume in piena Mauro Santinato, presidente di Teamwork.

La sua ricetta?

"Se vogliamo rinascere dobbiamo crederci e rimettere a nuovo il nostro sistema ricettivo. Oggi non si vede neanche una gru in zona mare: è grave".

Lei sembra un disco rotto...

"Lo so, ma non mi arrendo. E il gennaio 19 al Grand Hotel presenteremo uno studio sul tema, in collaborazione con Sociometrica, intitolato ’Lo sviluppo che manca’".

Ci anticipa qualche elemento della ricerca?

"Da una prima ricognizione sul territorio è emerso che ci sono 300 alberghi chiusi! E non mi riferisco a quelli fuori mercato, che stentano ma sono comunque aperti durante la stagione. No, sono proprio chiusi. Sa cosa vuol dire?"

Lo dica lei.

"Che, calcolando circa mille metri quadri di superficie l’uno, parliamo di un milione di metri cubi. Un’enorme fetta di territorio che non produce niente, solo degrado".

Invece?

"Si pensi a quanto valore aggiunto, in termini di occupazione e reddito, potrebbe avere Rimini se questi hotel riaprissero. L’impatto dei mancati investimenti è devastante".

Qualcuno dice che gli alberghi sono già troppi...

"Non sono nè troppi nè pochi. Sono in parte inadeguati".

Torniamo alla necessità di riqualificare.

"L’opera fatta dal pubblico in questi anni è straordinaria. Rimini è diventata una destinazione, non più soltanto ’sole e mare’. Vuol dire che bisogna cambiare passo, hotel, ma anche ristoranti e negozi. Occorre riqualificare l’offerta. Non è possibile che dopo aver visitato il Fellini Museum o la domus un turista non trovi un locale di un certo livello. Che cosa deve fare? Andare a dormire a Barcellona?"

Quindi, tornare a investire.

"Bisogna tornare a fare le cambiali, Rimini ha enormi potenzialità, la città va resa più bella e accogliente".

Perché ci si è fermati?

"Le ragioni sono tante, il ricambio generazionale che non c’è stato, e altre. Ma si può recuperare".