"Abbiamo contestato il sovraffollamento"

"La sospensiva del provvedimento da parte del Tar è arrivata a seguito di un mancato riscontro riguardo la criticità di igiene all’interno della struttura. Tuttavia per ben altro motivo il Comune di Santarcangelo ha fatto partire la procedura di revoca nei confronti di VillAllegra". Così commenta l’amministrazione santarcangiolese la sospensiva arrivata dopo il provvedimento di chiusura arrivato nei giorni scorsi dal Comune a seguito "di un riscontrato eccesso di ospiti e un livello non adeguato della struttura per alcuni di loro", specifica il Comune.