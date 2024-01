"Abbiamo risvegliato Cattolica dal torpore"

La sindaca Franca Foronchi, che si avvia alla metà del suo mandato, indica la rotta da seguire: ecco i progetti per il futuro di Cattolica.

Quali le sue priorità nel 2024?

"Dopo anni di inerzia, questa amministrazione comunale ha ricominciato a mettere mano alla ristrutturazione di strade, marciapiedi e scuole di Cattolica, come Repubblica e Carpignola, opere fondamentali per la collettività. La prossima sfida è la redazione del Pug (piano urbanistico generale) e quindi la programmazione urbanistica di Cattolica che avrà soprattutto una parola chiave: rigenerazione".

Dunque poco consumo del territorio, ma recupero di strutture ed ambiente. Quale manifestazione potrebbe essere la vera svolta per Cattolica nell’anno appena iniziato?

"Penso, ad esempio, al mese di maggio, dove abbiamo impegnato tutte le settimane mettendo in campo anche un nuovo evento sportivo, come l’Inferno Beach Cattolica, la famosa corsa ad ostacoli che coinvolge sempre più persone, e che si va ad aggiungere alla Granfondo Squali Trek e all’Oceanman. Un tris di manifestazioni che parte subito dopo la Festa dei Fiori. Maggio per Cattolica è il mese dello sport".

Quali obiettivi sul fronte delle varie emergenze sociali?

"La nostra attività amministrativa è improntata a un principio: nessuno deve rimanere indietro. Per questo abbiamo incrementato le manovre economiche a favore di famiglie, fasce deboli, studenti. Un altro modus operandi che ci caratterizza è l’ascolto: incontro ogni giorno tanti cittadini, associazioni di categoria, operatori economici".

Dopo due anni quali obiettivi sente di avere raggiunto?

"In soli due anni di mandato abbiamo approvato il piano del traffico sostenibile che dà una visione da qui a 20 anni della mobilità di Cattolica, il piano spiaggia che era scaduto da qualche anno e che ora dà la possibilità agli operatori economici di investire su quello che è il principale asse della città. Abbiamo realizzato la passeggiata di Ponente che abbiamo riqualificato nel nostro primo anno di mandato. Poi, le vie delle Regioni, con interventi, come quelli a fogne e acquedotto, che permetteranno ai residenti di vivere più tranquillamente in caso di piogge abbondanti come succede sempre più spesso. Abbiamo riqualificato anche le strade che versavano in uno stato indegno di degrado. E, terza priorità, ora entriamo nel vivo del cantiere della scuola Repubblica. A queste si può aggiungere tutto il lavoro di esecuzione del nuovo lungomare".

Luca Pizzagalli