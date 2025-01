"Abbiamo trovato le tue chiavi". Tentano furto con una truffa

Il telefono che squilla a mezzanotte passata. La sveglia di soprassalto. La corsa per riuscire a rispondere, temendo sia accaduto qualcosa di grave. All’altro capo del telefono la voce sconosciuta di un uomo: "Signora, la stiamo chiamando da un bar in centro, vicino a piazza Ganganelli. Abbiamo ritrovato le sue chiavi. C’era il suo nome sopra. Vuole venire a prenderle?". Il tentativo di truffa è avvenuto l’altra notte. Nel mirino dei malviventi una donna di 70 anni, residente non lontano dal centro. "Non ho perso le chiavi di casa. Voi come fate a sapere il mio nome?", ha risposto la donna, che si è resa conto subito del tentativo di truffa.

La conversazione è finita dopo pochi secondi. Ma la paura resta. Perché "è evidente – dice la donna – che chi ha telefonato prima mi aveva tenuto d’occhio e poi ha cercato sull’elenco il numero di telefono di casa...". Probabilmente lo scopo era quello di convincere la donna a uscire di casa per riprendere le chiavi, permettendo ai ladri truffatori di entrare in azione.