"Abbiamo tutto per fare bene"

"Fiducioso? Direi proprio di sì". Dice Luca Donati, volto familiare della tribuna centrale. "All’andata - durante la regular season - abbiamo vinto, e non era affatto scontato. Questo gruppo ha dimostrato di avere carattere, e col sostegno del pubblico può andare lontano". Per lui, il Flaminio rappresenta una vera arma in più: "Il tifo, il calore, l’energia che si crea qui dentro non la trovi da nessun’altra parte. Lo sentono anche gli avversari". Ma Donati mantiene i piedi per terra: "Il derby è una partita a parte. Può succedere di tutto. Ma abbiamo le carte in regola per fare bene anche questa volta".Poi un sorriso e un augurio: "Speriamo di vedere un bel basket… e magari anche una vittoria con qualche punto di scarto per stare più tranquilli! Comunque vada il team del Rbr ci fa sognare".