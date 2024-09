Abbigliamento sequestrato sulla spiaggia

Merce abusiva sequestrata in spiaggia a Misano. Dopo il Ferragosto sono proseguiti i controlli della polizia municipale sul territorio. L’attività sull’arenile ha portato al sequestro di merce, tra cui abbigliamento e chincaglieria varia, con sanzione a carico di un venditore che non aveva la licenza. Sempre in spiaggia è stata fermata e sanzionata una persona ubriaca. Per quanto riguarda i controlli mirati al contrasto all’abuso di alcol alla guida, è stata ritirata una patente a un giovane. Sono stati inoltre sanzionati e segnalati alla Prefettura due maggiorenni trovati con modeste quantità di sostanze stupefacenti.