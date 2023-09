Abbonamenti e biglietti in vendita

Per chi è già abbonato al teatro Galli può rinnovare l’abbonamento a partire dal 27 settembre. Dal 7 ottobre saranno invece aperte le sottoscrizioni dei nuovi abbonamenti. La vendita dei biglietti inizierà il 15 ottobre. Per gli spettacoli da ottobre a dicembre i biglietti saranno disponibili nella biglietteria del Galli dalle 9 alle 13 oppure online. Invece per gli spettacoli da gennaio ad aprile, la prevendita inizierà il 3 dicembre. Per informazioni 0541 793811 oppure a inviare una e-mail a [email protected]. Gli orari degli sportelli sono i seguenti: dal martedì al sabato dalle 10 alle 14, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30. I biglietti possono essere acquistati anche online su biglietteria.comune.rimini.it.